Хикмет Гаджиев: ждем предложений о следующей встрече в формате «3+3»

«Поскольку есть определенные проблемы в других регионах, мы ждем дополнительных предложений по дипломатическим каналам о следующей встрече в формате «3+3». Об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в кулуарах Дипломатического форума в Анталье, передает «Анадолу».

Х.Гаджиев отметил, что было принято решение о проведении очередной встречи в формате «3+3» в Турции, однако требуются уточнения по дипломатическим каналам.

Помощник президента подчеркнул, что Азербайджан поддерживает платформу сотрудничества «3+3» и состоялось первое заседание в рамках платформы.

«Мы исходим здесь в основном из принципа региональной ответственности. Как страны региона, мы прежде всего сами должны решать проблемы региона, объединять большой потенциал для сотрудничества. Можно привести в качестве примера достигнутое ранее транспортное соглашение между Азербайджаном, Турцией и Ираном. Это открывает большие возможности как для нашего региона, так и для других регионов, включая Центральную Азию. Поэтому в рамках этой платформы есть большие возможности для сотрудничества. Однако в связи с определенными проблемами сейчас в других регионах мы ждем дополнительных предложений по дипломатическим каналам о том, как может пройти наша следующая встреча в формате «3+3». Было решено провести очередную встречу в формате «3+3» в Турции, просто этот вопрос нуждается в уточнении по дипломатическим каналам», - добавил он.