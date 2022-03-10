Зеленский об альтернативах закрытия неба над Украиной: Мы готовы заплатить последние деньги

«В частности, можно поставить в Украину противоракетную оборону. И мы не просто призываем сделать это. Украина нашла в нескольких странах мира, где это находится, вплоть до складов. Мы не просто спрашивали – помогите нам, мы спрашивали именно тех, кто имеет эти возможности», - заявил Зеленский.

«Украина имеет проработанные варианты поставок противоракетной обороны и самолетов, что должно стать альтернативой закрытию неба силами НАТО, но западные политики и в этом вопросе не готовы нам помогать». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Корреспондент».

Он подчеркнул, что Украина готова за это заплатить.

«Мы понимаем, что некоторым сложно просто отдать – поэтому мы готовы это купить. Мы можем взять в кредит, мы готовы извлечь последние деньги из нашего кредита и заплатить сразу. Аналогичная ситуация – и с поставками военных самолетов. Мы нашли те самолеты, на которые у нас пилоты. А потом мы нашли пилотов, готовых быть гражданами нашего государства», - заявил президент Украины.

Глава украинского государства заверил, что Киев готов заняться транспортировкой и привезти эти самолеты.

«Мы договорились со странами, через которые это привезти невозможно, но мы договоримся, как их объехать. Итак – мы многое сделали, чтобы ответить на вопросы альтернатив закрытия неба… К этому все готовы, но не те, кто решает эти вопросы», – резюмирует Зеленский.