Представитель ООН: в ближайшее время будет подписан меморандум с Азербайджаном

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Мигелем Анхелем Моратиносом в кулуарах Дипломатического форума в Анталье, передает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе встречи Мигель Анхель Моратинос высоко оценил важность, придаваемую межрелигиозному и межцивилизационному диалогу в Азербайджане, а также работу, проделанную в этом направлении, отметив, что шаги, предпринятые Азербайджаном в этом направлении, являются значительными и образцовыми.

Напомнив о своих визитах в Азербайджан в разное время, Мигель Анхель Моратинос сказал, что во время своего последнего визита в страну он побывал на освобожденных от оккупации территориях и своими глазами увидел совершенные там разрушения.

Он заявил, что в рамках инициативы «Мир во имя культуры» по линии Министерства культуры Азербайджана были предприняты шаги по укреплению сотрудничества на следующем этапе, а также сообщил, что в ближайшее время будет подписан меморандум о взаимопонимании и проведено специальное мероприятие в Нью-Йорке.