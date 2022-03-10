В Саудовской Аравии казнили 81 человека: из них семь граждан Йемена
Власти Саудовской Аравии казнили в субботу 81 человека, в том числе семь граждан Йемена, за нападения на сотрудников сил безопасности и создание террористической ячейки при зарубежной поддержке, сообщило министерство внутренних дел королевства в Twitter.
«Решения о приговоре к смертной казни 81 человека были оставлены в силе Апелляционным и Верховным судами, после выпуска указа о приведении в исполнение приговора он был исполнен в субботу», - отмечается в сообщении министерства.
По данным саудовского МВД, среди приговоренных к смерти были семь йеменцев, а также много молодых людей с востока Саудовской Аравии, где проживает шиитская община страны, выступающая против правления семьи Аль Сауд.
«Они были приговорены к смертной казни за организацию и осуществление нападений на сотрудников сил безопасности, а также создание террористических ячеек при поддержке из-за рубежа», - говорится в сообщении министерства.