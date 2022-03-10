В Саудовской Аравии казнили 81 человека: из них семь граждан Йемена

Власти Саудовской Аравии казнили в субботу 81 человека, в том числе семь граждан Йемена, за нападения на сотрудников сил безопасности и создание террористической ячейки при зарубежной поддержке, сообщило министерство внутренних дел королевства в Twitter.

«Решения о приговоре к смертной казни 81 человека были оставлены в силе Апелляционным и Верховным судами, после выпуска указа о приведении в исполнение приговора он был исполнен в субботу», - отмечается в сообщении министерства.