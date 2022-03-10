Еще одно золото для Азербайджана завоевал Ислам Ильясов (97 кг).

В финале он одолел немца Йохана Майера. А до этого Ислам был сильнее соперников из Грузии и Венгрии.

Ашраф Аширов (79 кг) в схватке за бронзу победил соперника из Болгарии и стал бронзовым призером.

Таким образом, у сборной Азербайджана по вольной борьбе в Пловдиве уже два золота и две бронзы.

Завтра в финале поборются Джабраил Гаджиев (74 кг), Абубакр Абакаров (86 кг), а Айдын Ахмедов (125 кг) оспорит бронзу.

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Сегодня на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет определяются победители в пяти весовых категориях у вольников.