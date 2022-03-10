Азербайджанский борец победил армянина и стал чемпионом Европы обновлено
Еще одно золото для Азербайджана завоевал Ислам Ильясов (97 кг).
В финале он одолел немца Йохана Майера. А до этого Ислам был сильнее соперников из Грузии и Венгрии.
Ашраф Аширов (79 кг) в схватке за бронзу победил соперника из Болгарии и стал бронзовым призером.
Таким образом, у сборной Азербайджана по вольной борьбе в Пловдиве уже два золота и две бронзы.
Завтра в финале поборются Джабраил Гаджиев (74 кг), Абубакр Абакаров (86 кг), а Айдын Ахмедов (125 кг) оспорит бронзу.
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Сегодня на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет определяются победители в пяти весовых категориях у вольников.
Зиреддин Байрамов (65 кг) в финале победил армянина Грачью Маргаряна со счетом 4:1 и стал чемпионом Европы. До этого он одолел соперников из Болгарии, Турции и Франции.
Тофик Алиев (57 кг) завоевал бронзу. Также сегодня в финале поборется Ислам Ильясов (97 кг), а 3-е место оспорит Ашраф Аширов (79 кг).
Напомним, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала на нынешнем чемпионате Европы два золота, серебро и две бронзы, а наша женская команда выиграла одно золото, одно серебро и две бронзовые награды.