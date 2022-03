Прошли очередные переговоры России и Украины: о чем договорились стороны?

Украина и Россия провели сегодня, 12 марта, очередной раунд переговоров об условиях завершения войны. Делегации достигли договоренности о создании специальных рабочих подгрупп. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, который входит в переговорную делегацию Украины.

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены жесточайшими предыдущими директивами", - сказал Подоляк.

Какими вопросами будут заниматься созданные рабочие подгруппы, представитель украинской делегации не сообщил.

Negotiations with the RF delegation are now ongoing in a continuous video format. Special working subgroups have been created. Ukraine's positions are determined by the previous directives. @AndriyYermak pic.twitter.com/FugNqjUxGV