Прошли очередные переговоры России и Украины: о чем договорились стороны?

Украина и Россия провели сегодня, 12 марта, очередной раунд переговоров об условиях завершения войны. Делегации достигли договоренности о создании специальных рабочих подгрупп. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, который входит в переговорную делегацию Украины.

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены жесточайшими предыдущими директивами", - сказал Подоляк.

Какими вопросами будут заниматься созданные рабочие подгруппы, представитель украинской делегации не сообщил.

В Беларуси состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.