ВС России расстреляли колонну мирных жителей, погибли 7 человек

Российские войска расстреляли колонну мирных жителей, двигавшуюся в рамках согласованного гуманитарного коридора, передает Главное управление Минобороны Украины.

Инцидент произошел в пятницу, 11 марта, когда при попытке эвакуации из села Перемога (Киевская область) в сторону села Остролучье по согласованному «зеленому коридору» ВС России расстреляли колонну мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей.

По данным разведки, в результате инцидента погибли семь человек, включая одного ребенка.

Отмечается, что после расстрела российские войска заставили остатки колонны вернуться в село Перемога и не выпускают никого из населенного пункта.

«В настоящее время практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь», - отмечают в Минобороны.