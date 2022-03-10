Глава Харьковской областной военной государственной администрации Олег Синегубов сообщает, что противовоздушная оборона сбила российский самолет в Харьковской области. Синегубов об этом написал в Telegram.

По данным главы ОГА/ОВА, около 12 часов в субботу в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель (его класс не указывается - ред).

Самолет российской стороны уничтожен из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Сообщается, что российский истребитель задымился и упал на территории Белгородской области Российской Федерации.