Россия обвиняет Украину в обстреле гражданского судна

«Украинские военнослужащие обстреляли в Азовском море российское гражданское судно, шедшее из Греции в Таганрог». Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

Отмечается, что в Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По данным СК России, в момент обстрела судно находилось на расстоянии 12 км севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края. В результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана произошло возгорание судна.