PayPal заблокирует все кошельки россиян

Электронная платежная система PayPal заблокирует электронные кошельки россиян с 18 марта. Компания приняла решение приостановить услуги по отправке и получению платежей в России «в связи с недавними событиями», говорится в сообщении сервиса.

«В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года», - заявили в PayPal.

PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система, которая позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.