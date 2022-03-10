В Германии планируют отказаться от нефти и угля из России до конца года
Уже к осени нынешнего года Германия должна полностью отказаться от угля из России, а к концу года – стать почти независимой от российской нефти. Об этом в интервью немецким СМИ заявил вице-премьер ФРГ Роберт Хабек.
По его словам, отказаться от российского газа будет сложнее, поскольку у Германии нет собственных мощностей для импорта сжиженного газа, а соответствующие терминалы Германия пока планирует построить.
«Понимаю всех, кто призывает к немедленному эмбарго из-за жестокой войны, но мы несем ответственность за всю страну», - сказал вице-премьер.
Немецкий чиновник уточнил, что правительство должно учитывать последствия принятых решений.
«Речь идет не о том, чтобы немного пожертвовать личным комфортом, а о серьезных сокращениях, экономических и социальных: в случае немедленного запрета на импорт речь пойдет о снижении поставок следующей зимы, об экономическом спаде и высокой инфляции, о сотнях тысяч теряющих работу людей, отопление и электричество в том числе. Санкции должны быть такими, чтобы мы могли выстоять, но мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа», - добавил Хабек.