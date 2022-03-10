Уже к осени нынешнего года Германия должна полностью отказаться от угля из России, а к концу года – стать почти независимой от российской нефти. Об этом в интервью немецким СМИ заявил вице-премьер ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, отказаться от российского газа будет сложнее, поскольку у Германии нет собственных мощностей для импорта сжиженного газа, а соответствующие терминалы Германия пока планирует построить.

«Понимаю всех, кто призывает к немедленному эмбарго из-за жестокой войны, но мы несем ответственность за всю страну», - сказал вице-премьер.