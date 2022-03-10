Азербайджан доведет экспорт газа в Европу до 9,1 млрд кубических метров

«Азербайджан планирует довести экспорт газа в Европу в 2022 году до 9,1 млрд кубических метров». Об этом на Дипломатическом форуме в Анталье сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

По его словам, с начала ввода в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода до настоящего времени в Европу экспортировано 9,7 млрд куб. м газа.

«В этом году объем экспорта нашего газа в Турцию будет увеличен до 8,2 млрд куб. м, а в Европу - до 9,1 млрд куб. м», - цитирует Шахбазова пресс-служба Министерства энергетики.

Министр подчеркнул, что запасы газа в стране, существующая инфраструктура и интерес различных стран к азербайджанскому газу актуализируют расширение Южного газового коридора, составной частью которого является Трансадриатический трубопровод.

«Уже наступило время начать деятельность в этом направлении», - добавил он.