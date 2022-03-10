Украинская армия освободила от российских войск еще два населенных пункта Черниговской области и захватила 10 единиц техники противника. Об этом сообщает оперативное командование «Північ».

«Несмотря на ожесточенные бои, продолжающиеся на нашей родной Черниговщине, защитники из подразделений оперативного командования «Північ» с каждым днем приближают время победы все ближе.

Оборонцам удалось освободить еще два населенных пункта, не дать при этом возможности противнику установить понтонную переправу и сдержать намерения российской стороны по продвижению в сторону Киева».

Также сообщается о более 10 единицах отбитой у противника техники.