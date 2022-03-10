Евросоюз опасается, что Россия может пойти дальше

В Евросоюзе опасаются, что Россия может расширить военную деятельность против одной из стран НАТО. Об этом в эфире телеканала CNN Turk сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Россия может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Россия будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить ее. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества и поддерживать Украину», - заявил Боррель.