Кремль: переговоры с Украиной перешли в видеоформат
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры делегаций России и Украины, которые раньше проходили очно, перешли в видеоформат.
«Переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский», - сказал он в интервью агентству «Интерфакс».
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который входит в состав российской делегации на переговорах, подчеркнул, что состав делегаций не изменился.