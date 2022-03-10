Кремль: переговоры с Украиной перешли в видеоформат

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры делегаций России и Украины, которые раньше проходили очно, перешли в видеоформат.

«Переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский», - сказал он в интервью агентству «Интерфакс».

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который входит в состав российской делегации на переговорах, подчеркнул, что состав делегаций не изменился.