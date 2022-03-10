Российская сторона вместо задержанного мэра Мелитополя Ивана Федорова назначила так называемого «и.о мэра» - Галину Данильченко. Об этом сообщают украинские СМИ.

Данильченко уже записала видеообращение к жителям города.

«Сейчас нашей основной задачей является подстроить все механизмы под новую действительность. Для того чтобы начать жить по-новому», - сказала женщина.

Она также добавила, что в городе действуют «экстремисты, которые хотят подорвать порядок», а также сейчас прорабатывается механизм по созданию «комитета народных избранников».