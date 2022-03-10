В Херсоне отказались от «Херсонской народной республики»

Депутат Херсонского областного совета Сергей Рыбалко заявил в Facebook, что российские военные готовятся провести референдум об объявлении Херсонской области «народной республикой», однако депутаты областного совета провели экстренное заседание сессии и выступили против образование «ХНР», передает РБК-Украина.

«Сегодня в средствах массовой информации разгоняется тема, что на нашей Херсонщине будет создана определенная псевдореспублика благодаря голосованию областного совета. Как депутат Херсонского областного совета заявляю, что этого не будет никогда. Вы, россияне, можете пройти на Херсонщину, но это место, где вам всегда будет плохо спаться. Мы примем решение, но оно будет не такое, как вам хочется. Оно будет в поддержку Украины», - написал Рыбалко.