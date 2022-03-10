Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что НАТО будет защищать свои грузы с оружием от возможных атак российских захватчиков. Об этом Данилов заявил в эфире национального телемарафона (телеканала "Рада"), пишет "Украинская правда"

"Сегодня руководитель НАТО, который сегодня непосредственно руководит НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют (в Украину – ред.) – они будут считать это нарушением пятой статьи (Североатлантического договора – ред.), которая есть на сегодняшний день в странах НАТО.