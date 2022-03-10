НАТО будет защищать груз с оружием для Украины от россиян: если хоть одна пуля попадет... данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что НАТО будет защищать свои грузы с оружием от возможных атак российских захватчиков. Об этом Данилов заявил в эфире национального телемарафона (телеканала "Рада"), пишет "Украинская правда"
"Сегодня руководитель НАТО, который сегодня непосредственно руководит НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют (в Украину – ред.) – они будут считать это нарушением пятой статьи (Североатлантического договора – ред.), которая есть на сегодняшний день в странах НАТО.
Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это".
Данилов считает, что Россия планирует совершать дальнейшие вооруженные нападения на страны Восточной Европы. По его словам, следующим объектом российского вторжения после Украины может стать Литва.
Секретарь СНБО подверг критике страны-члены НАТО, которые опасаются оказать сопротивление российскому агрессору.