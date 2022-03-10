Джейхун Байрамов: армяне устраивают провокации, но получают адекватный ответ

«Основной причиной провокаций, совершаемых армянскими военными на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, однозначно является нарушение Арменией условий трехстороннего заявления». Об этом в интервью Haber Global заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он напомнил, что, согласно подписанному 10 ноября 2020 года трехстороннему заявлению параллельно с размещением на данных территориях российских миротворцев, армянские военные должны были быть полностью выведены.

«Мы видим, что они не полностью покинули эти территории. Вдобавок азербайджанские военные периодически наблюдают за строительством армянами инженерных укреплений. То есть они хотят улучшать свои позиции. Естественно, все понимают, что делать это на территории Азербайджана недопустимо, и об этом их неоднократно предупреждали. В ответ на это ими совершаются провокации. В таком случае, естественно, Вооруженные силы Азербайджана дают адекватный ответ», - сказал глава МИД Азербайджана.