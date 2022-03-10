По меньшей мере 80 российских военнослужащих морской пехоты отказались участвовать в боевых действиях в Украине после того, как их высадили в Херсонской области. Там часть подразделений понесла потери после минометного обстрела со стороны Украины. Как пишет «Медуза» со ссылкой на «Г’рати», в свою очередь ссылающаяся на источник в системе правоохранительных органов Минобороны в Крыму, военные осознали, что им предстоят не учения, как заявляли командиры, и не захотели вступать в бой.

Как рассказал собеседник издания, среди военнослужащих были солдаты-срочники, «прослужившие не более нескольких месяцев, некоторые даже не успели принести присягу». Их вернули в Крым, где они написали рапорты об отказе участвовать в военных действиях. В то же время контрактники продолжили участвовать в войне.

«Остальных сотрудники военной прокуратуры принуждали к отзыву рапорта, угрожая возбуждением уголовного дела, однако давление прекратилось после выступления Владимира Путина 5 марта, заявившего, что в войне не будут задействовать срочников российской армии», — пишет «Г’рати».