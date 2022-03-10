США предоставят Украине ПВО, ЗРК и стрелковое оружие reuters
Согласно новому пакету военной помощи Украине, США предоставят противотанковые, зенитные системы и стрелковое оружие, сообщил Reuters высокопоставленный представитель администрации президента США.
Отмечается, что поставки будут осуществляться на выделенные $200 млн из бюджета Пентагона.
Ранее сообщалось, что американская администрация ведет переговоры о возможных поставках Украине средств ПВО и других вооружений. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах С-300.