В России оценили выборы президента Туркменистана: свободные и демократичные

«Президентские выборы, прошедшие в субботу в Туркменистане, были свободными и демократичными, а также соответствующими национальному законодательству». Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель делегации наблюдателей Совета Федерации РФ Владимир Полетаев.

По его словам, российская делегация высоко оценила проделанную предварительную работу, благодаря которой были обеспечены свободные, демократичные выборы.

«Об этом свидетельствует высокая явка. Однако делегации еще предстоит провести большую работу, проанализировать полученные данные от других наблюдателей и властей республики. Но уже сейчас по ряду критериев видно, что выборы прошли в соответствии с законодательством страны и в рамках международных норм», - сказал он.