Служба нацбезопасности Украины: следующая цель России - Литва

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что странам Балтии угрожает опасность со стороны России. В случае ее победы в Украине следующей целью может стать Литва, передает РБК-Украина.

«Не все это осознают в Европе. Поведение некоторых стран, например, Германии, немножечко странное ввиду того, что в ХХI веке происходит на территории Европы... То, что дает наша разведка, речь сегодня идет о Литве», - утверждает он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Россия не собирается останавливаться.

«У них есть следующая цель. Если они одержат победу на нашей территории, то следующая страна - будет Литва. Потом будут другие страны Балтии, потом они могут добраться до Польши. Все это будет зависеть от того, каким образом НАТО будет себя вести. Сегодня их поведение странное. Они думают, что их обойдет эта опасность», - резюмировал Данилов.