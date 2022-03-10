Вучич: Сербия сократит число авиарейсов в Россию из-за давления Запада

«Сербия сократит число авиарейсов в Россию из-за давления Запада, решение будет принято через несколько дней». Об этом заявил президент страны Александар Вучич, передает ТАСС.

Он отметил, что Сербию обвиняют, что страна зарабатывает на украинской крови.

«А у нас вместо одного рейса - два. Хорошо, вернем на старый уровень, у нас будет один рейс в день, чтобы никто нам не мог сказать, что мы что-то зарабатываем на украинском кризисе, проблема стоит €30 тыс. Это решение примем, сейчас люди купили билеты на 5-6 дней вперед, а потом не будет второго рейса, хорошо», - сказал президент.

По его словам, ряд арабских стран осуществляет в 15-20 раз больше рейсов в Россию, однако Запад покупает у них нефть, поэтому не имеет к ним претензий.