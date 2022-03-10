Зеленский поговорил с премьером Израиля
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и Владимир Зеленский обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и прилагаемые для этого Израилем усилия, сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства, пишет ТАСС.
"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета и президента Украины Владимира Зеленского. Разговор длился более часа. Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль", - говорится в сообщении.