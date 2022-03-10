Вооруженные силы Украины убили еще одного военнослужащего из руководящего состава российской армии. На этот раз — командира танковой роты старшего лейтенанта Николая Шумицкого из Иркутска. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на мэра города Руслана Болотова.

«Не допустил ее захвата ценой собственной жизни. Николай выдвинулся в танке из укрытия под прицельным огнем противника. Был подбит ...», - сообщил Болотов.

«Иркутянин Николай Шумицкий – командир танковой роты, старший лейтенант – погиб во время «специальной военной операции» по защите Донбасса. Как герой, защищая от «неонацистов» Запорожскую АЭС в Энергодаре», - пишут СМИ.