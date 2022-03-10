В Украине озвучили потери российской авиации в субботу
По подтвержденным данным, Противовоздушная оборона Украины 12 марта поразила 2 самолета, 2 вертолета и 2 беспилотника, передает пресс-служба ВВС Украины.
«Два российских вертолета Ка-52; один Су-34; один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34); два беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в субботу, 12 марта, по нескольким военным объектам Воздушных сил нанесены мощные ракетные удары.
«Три крылатые ракеты ВС России перехвачены противовоздушной обороной. В то же время, большинство из них таки попало в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове», - отметили в ведомстве.