Зеленский о переговорах с Россией: начали о чем-то говорить, а не бросаться ультиматумами
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о ходе переговоров украинской и российской делегаций, заявил, что стороны начали «о чем-то говорить», передает РИА Новости.
По его словам, сейчас обсуждаются вопросы, а не бросаются ультиматумы.
«Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», - сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции.