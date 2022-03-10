Bild: экс-канцлер Германии приехал к Путину
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер несколько часов разговаривал с президентом России Владимиром Путиным на личной встрече, сообщила газета Bild.
Издание не приводит детали беседы, известно только, что они общались по поводу Украины.
Кроме того, экс-канцлер провел переговоры с одним из советников Владимира Путина.
По информации Bild, в понедельник он также встречался с группой украинцев, которые связаны с делегацией на переговорах с Россией. Газета утверждает, что Шредер - единственный человек, у которого был прямой контакт как с Путиным, так и с высокопоставленными украинскими чиновниками.