Зеленский о возможном создании «ХНР»: вы подписываете себе приговор
Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на попытку российских военных создать в Херсонской области «Херсонскую народную республику», предупредив коллаборантов о последствиях.
«Российские войска на территории Херсонской области пытаются повторить грустный опыт создания псевдореспублик. Шантажируют местных руководителей. Давят на депутатов, ищут, кого подкупить, чтобы организовать так называемую «ХНР». Так же мертворожденную, как «ЛНР» и «ДНР», чтобы организовать комитеты против законной власти. Я хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам. Если кто-то искусился на предложения противника, вы подписываете себе приговор пойти следом за 12 тысячами российских военных», - сказал Зеленский.