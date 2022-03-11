Дмитрий Рой, автор haqqin.az 09:08

Появление Назарбаева на Анатолийском дипломатическом форуме по личному приглашению Эрдогана и его встреча с турецким президентом еще раз подтверждает, что первый президент Казахстана – фигура мирового уровня и настоящий айсберг большой политики. У которого, как известно, только 10% на поверхности – все остальное скрыто под водой.

После попытки переворота, предпринятого членами его клана в январе, судьба патриарха могла сложиться по-разному. Конечно, под суд его никто бы не отдал, но «внезапный сердечный приступ» со смертельным исходом был вполне вероятен. Но обошлось. Касыму-Жомарту Токаеву удалось с ним договориться полюбовно, хотя в какие суммы Назарбаеву обошлись эти договоренности – мы узнаем очень и очень не скоро. Нынешний президент Казахстана лишил своего «духовного отца» даже теоретической возможности оказывать какое-то влияние на политическую жизнь страны. Его указом Назарбаев лишился права пожизненно возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народов Казахстана. Он ушел с поста председателя правящей партии, которая тут же была переименована, чтобы и духа первого президента там не осталось. Его окружение полностью отстранено от власти – кто-то лишился своих постов, а кто-то и вовсе оказался за решеткой. Излишне будет говорить о том, что клан Назарбаева также финансово и экономически обескровлен – абсолютное большинство его активов перешло в другие руки. Кое-что, разумеется, осталось, но так, сущая мелочь по сравнению с прежним капиталом, буквально - «на поддержание штанов». Впрочем, патриарху в его возрасте много ведь и не нужно. Главное – уцелел.