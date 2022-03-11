Назарбаев нужен Эрдогану наше послесловие
Появление Назарбаева на Анатолийском дипломатическом форуме по личному приглашению Эрдогана и его встреча с турецким президентом еще раз подтверждает, что первый президент Казахстана – фигура мирового уровня и настоящий айсберг большой политики. У которого, как известно, только 10% на поверхности – все остальное скрыто под водой.
После попытки переворота, предпринятого членами его клана в январе, судьба патриарха могла сложиться по-разному. Конечно, под суд его никто бы не отдал, но «внезапный сердечный приступ» со смертельным исходом был вполне вероятен. Но обошлось. Касыму-Жомарту Токаеву удалось с ним договориться полюбовно, хотя в какие суммы Назарбаеву обошлись эти договоренности – мы узнаем очень и очень не скоро.
Нынешний президент Казахстана лишил своего «духовного отца» даже теоретической возможности оказывать какое-то влияние на политическую жизнь страны. Его указом Назарбаев лишился права пожизненно возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народов Казахстана. Он ушел с поста председателя правящей партии, которая тут же была переименована, чтобы и духа первого президента там не осталось.
Его окружение полностью отстранено от власти – кто-то лишился своих постов, а кто-то и вовсе оказался за решеткой. Излишне будет говорить о том, что клан Назарбаева также финансово и экономически обескровлен – абсолютное большинство его активов перешло в другие руки. Кое-что, разумеется, осталось, но так, сущая мелочь по сравнению с прежним капиталом, буквально - «на поддержание штанов». Впрочем, патриарху в его возрасте много ведь и не нужно. Главное – уцелел.
В своем интервью в феврале нынешнего года Касым-Жомарт Токаев сказал: «Нурсултан Назарбаев заложил основы нашей государственности, внес большой вклад в укрепление страны. Мы обязаны дать объективную оценку его деятельности. Если у Первого Президента есть недостатки, то нужно воспринимать их как назидание молодым руководителям». И это была индульгенция, которую патриарх получил от нового поколения казахстанских властей, поколения победителей в подковерной войне с его кланом.
Ходят слухи, что на одном из совещаний в узком кругу Токаев произнес следующие слова: «Клан Назарбаева разгромить, лишить всех рычагов влияния и вычистить из власти. Самого же Нурсултана Абишевича… - тут он сделал паузу, во время которой многие замерли. - Он еще может принести пользу с его опытом и связями в мире». Таким образом, патриарх ушел из внутренней политики Казахстана. Чтобы участвовать в политике международной. И не обязательно – на чьей-то одной стороне.
Его связи в тюркском мире, в Китае и на постсоветском пространстве нужны всем – и в Анкаре, и в Пекине, и в его стране. В голове патриарха уникальная база данных на каждого мирового лидера, с которым ему доводилось общаться. Нынешние тайны мировой политики для него – открытый лист.
Патриарх в качестве советника крайне нужен Эрдогану. А потому Нурсултана Абишевича в ближайшее время ждет почетная должность в Тюркском совете, где его опыт будет использован с максимальной эффективностью. Патриарх заслужил свою мирную осень – и он ее обязательно получит. А мы о нем еще услышим.