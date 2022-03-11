Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 09:33

В Ташкенте одобрили принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и подготовили проект Меморандума об обязательствах иранской стороны в целях получения статуса государства-члена этой организации. Следующий этап - подписание меморандума на полях предстоящего саммита ШОС, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде. Когда в прошлом году к Узбекистану переходило председательство в Шанхайской организации сотрудничества, многие обсуждали вероятность того, сумеет ли Иран стать полноправным членом ШОС. И уже тогда была понятна позиция Ташкента и Шавката Мирзиёева – затянувшийся на 17 лет статус наблюдателя для Тегерана является ненормальной ситуацией. Которую нужно исправлять.

Все совпало, как только наметились серьезные подвижки на переговорах по ядерной программе Ирана в Вене: узбекская дипломатия приложила максимум усилий, чтобы Тегеран стал полноправным участником ШОС. В Пекине и Ташкенте вовремя уловили, что Иран перестает быть токсичным для партнерства. И не случайно решение было принято в те дни, когда весь мир «окунулся в Украину». Джо Байден теперь крайне заинтересован в сделке с Ираном, поскольку вывод иранской нефти на мировые рынки может серьезно ослабить кризис петродоллара и рост цен на нефть. Сделка Тегерана с Вашингтоном в этих условиях становится неизбежной, пусть она и не совсем отвечает тем параметрам, которые хотели бы заложить в нее американские элиты. Но кризис поджимает, а потому в США решили ужать свои амбиции. Эта ситуация открыла для членов ШОС новые возможности – вовлечение экономического потенциала Ирана в свою орбиту. Тем более что нынче у власти в Тегеране те, кто не склонен видеть спасение иранской экономики исключительно на Западе. Раиси – не Роухани, на западные посулы у него стойкий иммунитет, а потому он отдает предпочтение развитию отношений с государствами, входящими в Шанхайскую организацию и с ее основателем – Пекином.