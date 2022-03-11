Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 09:49

У Владимира Путина всегда была репутация лидера, который никогда ни в чем не проигрывает. «Я фартовый», - говорил он о себе. Не так давно американский еженедельник Newsweek написал, что Путин выиграл все четыре войны за время своего президентства. Автор статьи Билл Пауэлл считает, что во время прошлых конфликтов в Чечне, Грузии, Сирии и Крыму Путину удалось поставить перед своими вооруженными силами четкие, достижимые военные цели, после которых президент триумфально заявлял о победе своему народу. Автор полагает, что его последняя «инициатива» на Украине вряд ли будет чем-то отличаться от предыдущих. Анализ более чем сомнительный. В Крыму вообще не было никакой войны, там все обошлось без единого выстрела. Формально кратковременной операцией против Грузии руководил Дмитрий Медведев, тогда президент России. В Сирии боевые действия ограничиваются в основном участием военно-космических войск, то есть бомбардировками с воздуха. Успех чеченской войны в первую очередь зависел от того, что Путину удалось найти среди чеченцев ренегатов, которые перешли на его сторону.

А «инициатива» по Пауэллу в Украине — совсем другая история. Здесь за почти три недели российская армия не смогла взять ни одного крупного города. А многочисленные видео, сделанные украинцами, ясно показывают ее моральный дух. Молодые парни, явно резервисты, одеты не пойми во что, на полевую военную форму это совсем не похоже, будто эти ватники и штаны им одолжило из жалости местное население. Пряча глаза, пленные солдаты утверждают, что командиры говорили им: «Вы идете на учения и скоро вернетесь домой». Для многих эти «учения» закончились смертью. Кому-то повезло. На одном из видео украинский солдат показывает раздолбанную российскую машину. «Ничего не осталось, - говорит он на смеси русского и украинской мовы. — Вот только в целости консервы - овощное рагу». «А где же российские бойцы, трупов-то не видно?» - спрашивают его. «Так тикали усе, повскочили и тикали до хутора, а там угрожали селянам, искали машины, чтобы куда-то смыться. Но мы их усех повиловати». Всё было бы смешно, если бы не было так грустно. Известный американский колумнист Томас Фридман пишет в New York Times, что «у Путина сейчас только два способа признать поражение в Украине». Автор говорит, что даже трудно представить, какой шок испытает весь мир от радиации, исходящей из России, третьего на планете поставщика нефти и обладателя 6 тысяч ядерных боеголовок. «Путин прекрасно знает, что в российской традиции — не прощать проигравших», - говорит Леон Арон, эксперт по России в American Enterprise Institute, который уже сел писать книгу о войне в Украине. «Почти каждое военное поражение приводило к радикальным изменениям в России, - пишет он. - Крымская война (1853-1856) инициировала либеральную реформу царя Александра II. Русско-японская война (1904-1905) вызвала первую русскую революцию. Катастрофа в Первой мировой войне привела к отречению Николая II и приходу к власти большевиков. Вывод ракет с Кубы, что тоже было воспринято как поражение, двумя годами спустя стоило Никите Хрущеву своего поста. Война в Афганистане стала одним из факторов того, что Михаил Горбачев взял курс на реформы. Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что российское вторжение в Украину совершенно не оправдало ожиданий Путина и сейчас он находится в ярости. Но поскольку Путин не привык проигрывать, то сейчас он удвоит военные усилия и постарается уничтожить украинскую армию, невзирая на смерти гражданских лиц.

Выступая на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей Конгресса, Бернс сказал, что Путин совершил по крайней мере четыре концептуальные ошибки, готовя операцию против Украины. Он думал, что ее армия крайне слаба и не сможет оказать сопротивления. Он был уверен, что Европа крайне вяло отреагирует на эту войну и окажется не способной ввести серьезные санкции. Он считал, что российская экономика достаточно прочна, чтобы выдержать санкции, а российская армия достаточно модернизирована и будет эффективно сражаться. И повсюду — провал. Что же дальше? В унисон с директором ЦРУ все ведущие эксперты США убеждены, что из двух путей Путин, который лично принял решение о «специальной военной операции», как ее называют в Кремле, выберет наихудший путь — «проиграть поздно и проиграть крупно». И, возможно, как пишет Фридман, последним аргументом станет угроза использования ядерного оружия. Правда, выступившая на слушаниях в комитете палаты представителей директор по разведке Эврил Хайнс заявила, что, по мнению ее ведомства, приведение российских ядерных сил в повышенную боеготовность прежде всего нацелено на то, чтобы не допустить новую военную помощь Запада Украине.