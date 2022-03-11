Кадыров затронул тему чеченских «добровольцев», которые готовы, по его словам, отправиться в Украину и «участвовать в этой спеоперации» для отстаивания интересов России, «уничтожать этих шайтанов, бандеровцев, нациков».

Глава Чечни Рамзан Кадыров пришел на шоу российского журналиста Владимира Соловьева с пистолетом, как он сам выразился, украинского производства.

По словам Кадырова, «спецоперация» в Украине идет медленно, причина же, уверяет он, в том, что российские ВС нацелены сохранить жизни мирных граждан: «Верховный главнокомандующий поставил задачу максимально сохранять города, жизни людей, мы стараемся делать все возможное и невозможное, чтобы выполнить приказ».

Кадыров подчеркнул, что если бы его назначили командующим этой операцией, то Харьков и Киев быстро были бы освобождены от украинских нацистов: «Если бы меня назначили командующим этой операцией, я бы уже забрал Харьков и Киев. И повесил бы туда флаг. Наш!»