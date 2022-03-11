Армянские сепаратисты стреляют по Ходжавенду и Тертеру

Армянские незаконные вооруженные формирования, находящиеся в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, сообщает в воскресенье Министерство обороны Азербайджана.

12 марта с 18:15 до 02:20 13 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Ходжавендском и Тертерском направлениях.

В Минобороны Азербайджана заявили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях. Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация в указанных направлениях стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений.