Трамп предупреждает об угрозе третьей мировой войны
Ситуация вокруг Украины может перерасти в глобальный конфликт, потому что "некому поговорить" с руководством России, заявил экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина.
"Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что (президент России Владимир - ред.) Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек - я. Никто не был так суров с Россией, как я", - цитирует Трампа РИА Новости.
По его словам, "его личность удерживала США" от глобальных конфликтов, а не наоборот.
Экс-президент отметил, что США должны "избавиться от прогнившего и проигравшего истеблишмента внешней политики" в собственной стране: "Пока эти лунатики не привели нас к разрушению нации и третьей мировой войне".
Трамп заявил, что "несмотря на слабость, трусость и некомпетентность" нынешнего президента США Джо Байдена, еще есть путь дипломатического разрешения ситуации.
США должны, по словам Трампа, ясно дать понять руководству России, что "у него есть два выбора - либо переговоры о мире прямо сейчас или его ждут значительные последствия". "Америка должна задуматься от полного избавления от зависимости от России в сфере энергоносителей, навсегда или очень надолго”, - добавил он.