Трамп предупреждает об угрозе третьей мировой войны

Ситуация вокруг Украины может перерасти в глобальный конфликт, потому что "некому поговорить" с руководством России, заявил экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина.

"Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что (президент России Владимир - ред.) Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек - я. Никто не был так суров с Россией, как я", - цитирует Трампа РИА Новости.

По его словам, "его личность удерживала США" от глобальных конфликтов, а не наоборот.