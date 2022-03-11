13 марта российские войска совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовскую областную военную администрацию в Telegram.

По предварительным данным, упало восемь ракет. Информация о пострадавших устанавливается.

Яворовский военный полигон находится менее чем в 25 км от границы с Польшей. Именно здесь проходили международные учения «Щит мира» в рамках программы «Партнерство во имя мира» совместно с НАТО.