Сотням российских самолетов может грозить задержание за рубежом

Авиационные власти Бермудских островов с 23.59 12 марта по местному времени аннулируют летные сертификаты всех зарегистрированных на этой заморской территории Великобритании самолетов российских авиакомпаний. В результате лайнерам, которые будут находиться в зарубежных аэропортах к этому сроку, могут запретить покинуть их и вернуться в Россию, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В заявлении Управления гражданской авиации Бермудских островов указано, что "международные санкции в отношении авиационного сектора существенно повлияли на возможность осуществлять надзор за безопасностью полетов самолетов российских авиакомпаний", имеющих бермудскую регистрацию. В связи с этим управление "не может с уверенностью утверждать", что лайнеры российских авиакомпаний с бермудской регистрацией "пригодны для полетов", говорится в документе.

Отмечается, что точное количество лайнеров, которым грозит задержание за рубежом, назвать трудно, поскольку сейчас активно идет процесс перевода в российский реестр самолетов с иностранной регистрацией. Между тем Interfax со ссылкой на данные консалтингового агентства IBA сообщает, что речь идет о 745 воздушных судах.