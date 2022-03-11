Советник Зеленского: Россия и Украина приближаются к компромиссу

Россия и Украина подходят к компромиссу в переговорном процессе. Встреча президентов России и Украины может состояться - когда будут урегулированы все процессуальные вопросы, а делегации закончат свою работу, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Коммерсанту».

«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит [на ситуацию]. Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина», - сказал Подоляк.

Делегации проводят постоянные видеовстречи - накануне такой формат подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, а Подоляк сообщил, что созданы рабочие подгруппы.

По словам украинского советника, стороны обсуждают условия прекращения огня, вопрос возмещения ущерба за разрушенную инфраструктуру Украины, процесс выхода российских войск с территории страны и условия мирного соглашения, пишет «Коммерсант».