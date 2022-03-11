Икрам Нур, автор haqqin.az 11:03

Индия заявила, что на этой неделе она случайно запустила ракету по соседнему Пакистану из-за «технической неисправности» во время планового технического обслуживания. К счастью, обошлось без жертв, но озабоченности в мире прибавилось, поскольку обе страны имеют ядерное оружие, территориальные претензии друг к другу и уже три раза воевали между собой. Мир трясет от российского вторжения в Украину, каковы будут реальные последствия этого – совершенно непонятно, а тут еще и такая новость. Видимо, лимит «черных лебедей» мы еще не исчерпали.

Что это было за «плановое техническое обслуживание», в результате которого сверхзвуковая баллистическая ракета плавно ушла в небо из северного индийского города Сирса в штате Харьяна и упала неподалеку от пакистанского Миан Чанну – одному Шиве известно. Но вариантов только два. Либо индийские ракетчики такие же «профессиональные», как и их айтишники, либо эта «случайность» не случайна и речь шла о запуске с целью разведки состояния пакистанских ПВО. Вторая версия имеет под собой все основания. За период премьерства в Индии националиста Нарендры Моди и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом обострились до предела. Индийское правительство последовательно делает мусульман страны людьми второго сорта, национализм зашкаливает, а антипакистанская истерия принимает какие-то совершенно беспрецедентные и даже зоологические формы. При этом Нарендра Моди и сторонники провозглашаемой им идеологии хиндутвы – индуистского превосходства - абсолютно уверены, что им все сойдет с рук, поскольку США твердо проводят курс на превращение Нью-Дели в своего стратегического партнера в регионе и полную интеграцию его в антикитайскую коалицию. Что, впрочем, полностью отвечает интересам индийских элит, а потому они возражать этому не намерены и лишь стараются продать себя Штатам подороже.