Генштаб Украины: Россия планирует привлечь к войне полторы тысячи морских пехотинцев

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили шесть единиц российской военной техники, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«...За предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА», - говорится в сообщении украинского Генштаба, опубликованном в воскресенье утром.

Отмечается также, что россияне продолжают «использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований международного гуманитарного права продолжают размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производят обстрелы мирного населения, а также проводят незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодеваются в гражданскую одежду и форму ВС Украины».

Генштаб Украины утверждает, что «в связи с потерями вооруженные силы РФ формируют новые подразделения. В частности, командование... планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот)».