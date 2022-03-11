В Москве отчитались об уничтоженных в Украине военных объектах

Вооруженными силами России за время спецоперации выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1 194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники", - цитирует Конашенкова ТАСС.

Генерал добавил, что один самолет Су-24 украинских ВВС в районе Любимовка и два беспилотника были сбиты авиацией и ПВО ВКС России.