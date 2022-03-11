Российские войска вновь ударили по аэропорту Ивано-Франковска

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил об очередном ракетном ударе по городскому аэропорту, передает Interfax.

«Это был уже третий удар по аэропорту. Противник хочет полностью уничтожить инфраструктуру аэропорта. По предварительной информации, никто не пострадал», - сказал Марцинкив в эфире «Украинского радио».

Он отметил, что снова есть претензии к системе оповещения населения: «Ракетный удар последовал буквально через 10 минут после отбоя воздушной тревоги».