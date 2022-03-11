В Иране заявили об атаке на «секретную базу Моссада» в Ираке

Иран запустил 12 баллистических ракет по иракскому городу Эрбиль. Иранская армия ставила цель уничтожить дислоцированную в регионе «секретную базу Моссада», сообщили иранские СМИ.

В иранских источниках обратили внимание, что атака произошла в 01:20, равно как и время убийства Касема Сулеймани в 2020 году.

В утренние часы 13 марта в Иране сообщили о задержании «группы диверсантов Моссада на территории Ирана». Задачей диверсантов был «саботаж и организация массовых беспорядков в Иране».