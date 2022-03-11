Генштаб Украины о потерях России в войне
Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили более 12 тысяч военных, 374 танка, 74 самолета и 86 вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 13 марта потери россиян составляют:
• личного состава – более 12 тысяч человек,
• танков ‒ 374,
• ББМ – 1226,
• артиллерийских систем –140,
• РСЗО - 62,
• средств ПВО – 34,
• самолетов – 74,
• вертолетов – 86,
• автомобильной техники - 600,
• кораблей/катеров - 3,
• цистерн с ГСМ – 60,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.