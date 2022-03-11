Генштаб Украины о потерях России в войне

Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили более 12 тысяч военных, 374 танка, 74 самолета и 86 вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 13 марта потери россиян составляют:

• личного состава – более 12 тысяч человек,

• танков ‒ 374,

• ББМ – 1226,

• артиллерийских систем –140,

• РСЗО - 62,

• средств ПВО – 34,

• самолетов – 74,

• вертолетов – 86,

• автомобильной техники - 600,

• кораблей/катеров - 3,

• цистерн с ГСМ – 60,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.