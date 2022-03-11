Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:24

Помнится, в конце февраля, когда Запад только начал вводить санкции против России, в Москве многие лишь отмахивались, мол, нас санкциями не запугаешь. В частности, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России развивается и ограничения Запада не способны повлиять на ее последовательное развитие.

По его словам, промышленное производство в январе выросло на 8,6%, рост продемонстрировали и добывающая, и обрабатывающая отрасли, а ключевыми локомотивами роста стали несырьевые отрасли - пищевая и химическая, машиностроение. И последовал окончательный вывод: «Это говорит о том, что экономика развивается и те ограничения, которые вводятся, глобально не способны повлиять на наше последовательное развитие вперед». Вывод министра фактически выражал мнение всего правительства. А насколько оно оказалось верным, показали последующие события. Аналитики же JPMorgan сразу предупредили, что международные санкции, введенные против России, значительно повысили вероятность дефолта страны по своему государственному долгу. По их утверждению, уже в текущем месяце Россия должна выплатить гособлигации на сумму более 700 млн долларов. И хотя теоретически у нее есть достаточные резервы для покрытия долгов, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на ее способность осуществлять платежи. Санкции США против российских госучреждений, контрмеры в России по ограничению иностранных платежей и перебои в платежных цепях создают большие препятствия стране для осуществления платежей за рубежом. И первой критической датой является 16 марта, когда должны быть выплачены две купонные выплаты по облигациям. Правда, как и большая часть российского долга, в них встроен 30-дневный льготный период. А общий госдолг России составляет всего 40 млрд долларов, что не много для ее экономики. Но даже один дефолт по внешним выплатам может вызвать цепную реакцию. В ситуацию не замедлила вмешаться и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, не исключившая вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций: «Я не буду спекулировать о вероятности этого (дефолта), поскольку есть два фактора: как долго будет продолжаться война и как долго будут продолжаться санкции, а также то, что может быть решено относительно того, чтобы у России была некоторая возможность выплаты, вероятно, части своих долгов. Ничего из этого не ясно сейчас». По ее словам, беспрецедентные санкции толкнули страну в рецессию. Причем это будет глубокая рецессия в дополнение к резкому сокращению российской экономики.

И ее оценка, данная несколько дней назад, сегодня кажется наиболее осторожной и обоснованной. Действительно, сегодня еще никто не может сказать, как и когда закончится ужасная война в Украине. Точно так же, как долго будут продолжаться санкции, на какие меры еще могут пойти Запад и Россия в нарастающем противостоянии. Но одно уже ясно однозначно – «наказание», которое Россия обрушила на голову Украины, обернулось для нее самой не меньшими масштабами. А высокая неопределенность условий, быстрое изменение экономической ситуации обусловили весьма широкий разброс оценок даже в самой России. Так, опрошенные ЦБ России эксперты считают, что инфляция в стране к концу года достигнет 20%, а ВВП сократится на 8%, но уже со следующего года экономика начнет расти - темпы ее роста выйдут в плюс и составят в следующем году 1%, в 2024-м — 1,5%, инфляция в 2023 году опустится до 8%, а в 2024-м замедлится до 4,8%. Как заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, меры, которые принимают Центробанк и правительство, направлены на ограничение масштабов экономического спада и предотвращение продолжительного периода высокой инфляции.