В Офисе Зеленского сообщили, когда состоится четвертый раунд переговоров с Москвой

Дата четвертого раунда переговоров России и Украины будет назначена после того, как будут выработаны «взаимные встречные уже юридические форматы», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Коммерсанту».

«Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы», — сказал Подоляк.

Он отметил, что в настоящее время «на столе переговоров лежат разные предложения, их много». В том числе речь идет о политическом и военной урегулировании. Подоляк пояснил, что имеет в виду формулу прекращения огня и вывода войск.