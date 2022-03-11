Атака на Яворовский полигон: Украина снова просит Запад закрыть небо

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал закрыть небо над Украиной в связи с обстрелом российскими войсками Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области.

"Россия атаковала Международный центр по поддержанию мира и безопасности под Львовом. Здесь работают иностранные инструкторы. Информация о пострадавших уточняется. Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС - НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо!" - написал Резников в Twitter.