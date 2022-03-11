Российские войска пытаются окружить украинские силы БРИТАНСКАЯ РАЗВЕДКА
Российские войска пытаются взять украинские силы в окружение. Об этом говорится в сообщении Минобороны Британии в Twitter.
По британским разведданным, российские войска пытаются охватить украинские силы на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге.
"Российские силы, движущиеся со стороны Крыма пытаются окружить Николаев, двигаясь, по-видимому, на запад в направлении Одессы", - говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 13, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/FLC100EJAr