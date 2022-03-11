Российские войска пытаются взять украинские силы в окружение. Об этом говорится в сообщении Минобороны Британии в Twitter.

По британским разведданным, российские войска пытаются охватить украинские силы на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге.

"Российские силы, движущиеся со стороны Крыма пытаются окружить Николаев, двигаясь, по-видимому, на запад в направлении Одессы", - говорится в сообщении.