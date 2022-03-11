Заявление Минобороны Азербайджана

В социальных сетях в последнее время распространяются видео и фотографии, на которых отражено движение военной техники, принадлежащей азербайджанской армии. В Министерстве обороны Азербайджана, комментируя эти видео и фото, заявили, что опубликованные в соцсетях видео и фотографии - это кадры, снятые во время 44-дневной Отечественной войны и с различных военных учений азербайджанской армии.

В военном ведомстве отметили, что в настоящее время передислокация и перемещение азербайджанской армии не осуществляются.

В сообщении Минобороны указывается, что обсуждения в соцсетях на эту тему приводят к формированию у общественности ошибочного мнения, а также к разглашению военных и государственных тайн.

Минобороны призывает пользователей социальных сетей не поддаваться на подобные провокации, а также не распространять официально не подтвержденную информацию.